Гра стала найнижче оціненим проєктом першої половини 2025 року за даними агрегатора Metacritic, що поставило студію перед складними викликами, інформує 24 Канал.

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Деталі звільнень та реакція студії

У прес-заяві Build a Rocket Boy назвала рішення про скорочення штату "болісним", пообіцявши провести цей процес "відкрито, справедливо та з повагою до всіх [постраждалих] співробітників".

Точний масштаб звільнень не розголошується, але, за інформацією IGN, студія розпочала 45-денний консультаційний період, який, згідно з британським законодавством, передбачає звільнення 100 або більше осіб. Наразі в Build a Rocket Boy працює близько 300 співробітників у Великобританії та ще 200 в інших країнах.

Труднощі, з якими ми зіткнулися, лише зміцнили нашу рішучість. Ми глибоко засмучені сьогоднішнім рішенням і вдячні нашій неймовірній команді,

– йдеться в заяві студії.

Build a Rocket Boy також зазначила, що реліз MindsEye став важливим етапом для компанії, але попереду ще багато роботи, щоб розширити свою спільноту в найближчі роки.

Що сталося з MindsEye?

MindsEye вийшла 10 червня 2025 року на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X|S, але отримала вкрай низькі оцінки від критиків і гравців, ставши найгірше оціненим проєктом першої половини року на Metacritic. Цей провал, ймовірно, і став основною причиною фінансових труднощів студії, що призвели до скорочення штату.

Build a Rocket Boy планує випустити подальші оновлення для покращення продуктивності гри та реалізувати свої довгострокові амбіції, хоча конкретні деталі щодо майбутнього проєкту поки не розкриваються.

Чесно кажучи, новина про звільнення в Build a Rocket Boy після провалу MindsEye викликає сум. Леслі Бензіс, який стояв за успіхом серії GTA, створив студію з великими амбіціями, але перший великий реліз, здається, не виправдав очікувань.

У цій ситуації найбільше шкода співробітників, які втратили роботу, і які в ході роботи над проєктом, ймовірно, зазнали чимало стресу через одіозну управлінську манеру Бензіса.

Залишається сподіватися, що студія зможе відновитися, адже конкуренція на ринку ігор зараз жорстка. Наразі важко робити прогноз про те чи вдасться Build a Rocket Boy повернути довіру гравців із майбутніми оновленнями MindsEye (як це було з CDPR та Cyberpunk 2077, наприклад), але наразі ситуація виглядає вкрай непростою.