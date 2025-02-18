Що сталося

Цього разу Epic Games виявила порушника на змагальному рівні, тобто серед професійних гравців, які отримують за свої перемоги гроші та інші призи. Повідомляється, що RepulseGod звинуватили у спільному доступі до облікового запису Fortnite. Компанія заблокувала його в усіх турнірах, змусила пожертвувати призові гроші на благодійність і зняти відео з вибаченнями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Як пише видання, австралійський професійний гравець Морган Бемфорд поділився своїм акаунтом з іншим гравцем Fortnite і несправедливо пройшов кваліфікацію до Гранд-фіналу Fortnite Championship Series (FNCS) 2023 року.

У 30-секундному відео без опису RepulseGod зізнався у своїх діях і пояснив, що отримав безстроковий бан і повинен втратити свій виграш:

Epic подала на мене до суду, і тепер мені назавжди заборонено брати участь у турнірах з Fortnite. Я також повинен виплатити грошову компенсацію, яка включає призові гроші, які я отримав,

– пише Бемфорд.

Він визнав, що шахрайство на турнірах псує задоволення гравцям, які заробили своє місце чесно. Тому він перепросив за свої дії, пообіцявши ніколи більше не шахраювати у Fortnite.

Ролик з вибаченнями від RepulseGod містить лише текст звернення гравця: відео англійською

Epic Games розмістила інформацію про інцидент, а також вищезазначене відео на своєму офіційному акаунті FNCS. Цим вона не лише повідомила гравців, що вжила заходів, а й попередила інших гравців, які шахраюють або планують це робити.