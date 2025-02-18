Что случилось?

На этот раз Epic Games обнаружила нарушителя на соревновательном уровне, то есть среди профессиональных игроков, которые получают за свои победы деньги и другие призы. Сообщается, что RepulseGod обвинили в совместном доступе к учетной записи Fortnite. Компания заблокировала его во всех турнирах, заставила пожертвовать призовые деньги на благотворительность и снять видео с извинениями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Как пишет издание, австралийский профессиональный игрок Морган Бемфорд поделился своим аккаунтом с другим игроком Fortnite и несправедливо прошел квалификацию в Гранд-финал Fortnite Championship Series (FNCS) 2023 года.

В 30-секундном видео без описания RepulseGod признался в своих действиях и объяснил, что получил бессрочный бан и должен потерять свой выигрыш:

Epic подала на меня в суд, и теперь мне навсегда запрещено участвовать в турнирах по Fortnite. Я также должен выплатить денежную компенсацию, которая включает призовые деньги, которые я получил,

– пишет Бэмфорд.

Он признал, что мошенничество на турнирах портит удовольствие игрокам, которые заработали свое место честно. Поэтому он извинился за свои действия, пообещав никогда больше не мошенничать в Fortnite.

Ролик с извинениями от RepulseGod содержит только текст обращения игрока: видео на английском

Epic Games разместила информацию об инциденте, а также вышеупомянутое видео на своем официальном аккаунте FNCS. Этим она не только сообщила игрокам, что приняла меры, но и предупредила других игроков, которые мошенничают или планируют это делать.