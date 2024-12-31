Что сделала Epic Games

Разработчики, которые поддерживают игру, неожиданно нажали на кнопку перезагрузки, отбросив игрока назад к первому уровню. Как выяснилось позже, своих результатов он достиг благодаря мошенничеству, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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По словам Epic, игрок воспользовался многочисленными сбоями, чтобы стремительно пройти все уровни. Хотя это технически является обманом, некоторые игроки все равно восхищались достижением, называя его "бешено впечатляющим". Другие, однако, не были такими добрыми к нему. Они считают, что все это "ничего не стоит, когда ты злоупотребляешь глюками".



На этом скриншоте можно увидеть (внизу справа) отметку о достижении 10 000-го уровня / Скриншот @Many0354 на X

Теперь игрок должен будет начинать все с начала. Стоит отметить, что с недавних пор в игре представили новую модель совместной прокачки, которая должна была сделать поднятие уровня более веселым и социальным, но в итоге вызвала споры среди сообщества.



А так начал выглядеть персонаж после того, как его вернули к первому уровню / Скриншот @Many0354 на X

Этот же пользователь известен тем, что в свое время достиг 100 уровня всего за 48 часов. Неизвестно, использовал ли он и для этого какие-то хитрые приемы, которые обходят правила, но теперь, вероятно, он дважды подумает, прежде чем снова прибегать к мошенничеству, ведь Epic имеет строгую политику по борьбе с нарушением таких правил в Fortnite.