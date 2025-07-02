Нові рекорди продажів

Випадково опублікована на сайті для інвесторів інформація свідчить, що з 5 по 30 червня 2025 року Nintendo Switch 2 розійшлась по світу тиражем у понад 5 мільйонів екземплярів. Для порівняння: на таку ж цифру першій Switch знадобилося чотири місяці, а PlayStation 5 подолала цю позначку за 2,5 місяці, продавши у перший місяць 3,4 мільйона одиниць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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За регіональними показниками, найбільший попит Switch 2 отримала в Сполучених Штатах – 1,8 мільйона проданих пристроїв, у Японії придбали 1,47 мільйона штук, у Європі – 1,18 мільйона, а в інших країнах разом – ще 550 тисяч консолей.

Попри те, що звіт швидко зняли з сайту, рекордні показники вже наробили галасу у ЗМІ й серед геймерів, адже це означає, що Switch 2 не лише випереджає свою попередницю та конкурентів за динамікою стартових продажів, а й закріплює за Nintendo статус лідера серед виробників ігрових пристроїв цієї категорії.

Що відомо про нову Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – це нове покоління гібридної ігрової консолі від Nintendo, яка офіційно вийшла у продаж 5 червня 2025 року. Вона суттєво оновилася порівняно з першим поколінням Switch і пропонує низку технічних і функціональних покращень.

Консоль пропонує потужний процесор NVIDIA з підтримкою ray tracing і HDR, великий 7,9-дюймовий екран з високою частотою оновлення (до 120 Гц), 12 ГБ оперативної пам’яті нового стандарту LPDDR5X, 256 ГБ швидкої вбудованої пам’яті з підтримкою microSD Express, Оновлені Joy-Con 2 з магнітним кріпленням, режимом миші та окремою кнопкою для чату, соціальні функції, сумісність з іграми для першої Switch та інше.