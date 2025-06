Тенденція на екранізацію відеоігор торкнулася хардкорної Kingdom Come Deliverance 2, але в новий та досить незвичний спосіб, повідомляє 24 Канал.

Ігровий фільм поїде на фестиваль

У той час як The Last of Us перетворилася у хітовий серіал, 2 сезон якого вийшов зовсім нещодавно, проєкт від чеських розробників з Warhorse Studios пішов іншим шляхом.

На офіційній сторінці компанії у соцмережі X з'явилося повідомлення, що студія займається створенням "кінематографічної версії" Kingdom Come: Deliverance 2.

Стрічка, що стане результатом роботи, буде презентована на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, який пройде вже 9 липня.

Ні сам допис розробників, ні новина на сайті фестивалю не мають жодної додаткової інформації про майбутній "фільм".

З огляду на те, що KCD 2 має величезну кількість кат-сцен, можна припустити, що кінцевим продуктом стане скорочена версія основної сюжетної лінії, яку розробники спробують втиснути в хронометраж фільму.

Так чи інакше, у Warhorse переконані, що майбутня прем'єра стане "моментом гордості для відеоігор, як способу розповіді історій" чого ми їм і бажаємо.