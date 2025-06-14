Стало відомо, що в Epic Games не планували додавати сторонніх персонажів до Fortnite і так було до однієї конкретної події, а точніше одного дзвінка, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Game Business.

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Доленосна бесіда

Виявляється в Epic Games спочатку були проти ідеї додавання скінів персонажів з інших медіа-проєктів у Fortnite, але все змінилося після одного дзвінка від братів Руссо.

Джо та Ентоні Руссо – голлівудські режисери, найбільш відомі роботою над кіновсесвітом Marvel. Коли вони завершили фільмування Месники: Війна нескінченності, то виникла ідея аби антагоніст фільму Танос вдерся й у всесвіт Fortnite.

Тодішній головний креативний директор Epic Games Дональд Мастард не був зацікавлений у цій ідеї.

Все змінилося після того, як братам вдалося домовитися про короткий телефонний дзвінок з Мастардом. Хоча розмова мала тривати близько 30 хвилин, зрештою віртуальна зустріч тривала понад п'ять годин.

У результаті в Epic Games змінили думку щодо співпраці, а Танос отримав шанс знищити світ Fortnite.

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Наразі відома бойова королівська битва має незліченну кількість скінів та колаборацій, а сам Мастард пізніше покинув Epic Games і тепер працює з Джо та Ентоні Руссо в компанії AGBO.