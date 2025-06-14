Стало известно, что в Epic Games не планировали добавлять сторонних персонажей в Fortnite и так было до одного конкретного события, а точнее одного звонка, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Game Business.

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Судьбоносная беседа

Оказывается в Epic Games сначала были против идеи добавления скинов персонажей из других медиа-проектов в Fortnite, но все изменилось после одного звонка от братьев Руссо.

Джо и Энтони Руссо – голливудские режиссеры, наиболее известны работой над кино вселенной Marvel. Когда они завершили съемки фильма Мстители: Война бесконечности, то возникла идея чтобы антагонист фильма Танос вторгся и во вселенную Fortnite.

Тогдашний главный креативный директор Epic Games Дональд Мастард не был заинтересован в этой идее.

Все изменилось после того, как братьям удалось договориться о коротком телефонном звонке с Мастардом. Хотя разговор должен был длиться около 30 минут, в конце концов виртуальная встреча длилась более пяти часов.

В результате в Epic Games изменили мнение о сотрудничестве, а Танос получил шанс уничтожить мир Fortnite.

Трейлер появления Таноса – смотрите видео

Сейчас известная боевая королевская битва имеет бесчисленное количество скинов и коллабораций, а сам Мастард позже покинул Epic Games и теперь работает с Джо и Энтони Руссо в компании AGBO.