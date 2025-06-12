Пользователи цифрового магазина видеоигр от Valve получили еще одну бесплатную игрушку, которая станет приятным приобретением для любой коллекции видеоигр, информирует 24 Канал.

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Бесплатное веселье для компании

После мрачной стратегии Hellslave, следующим "халявным" проектом в Steam стал причудливый кооперативный экшен.

С 10 по 24 июня пользователи платформы могут получить забавную инди-игру, разработанную Wendingo Games и Broken Lyre Entertainment под названием What The Pak?!!!

Выпущенная 6 декабря 2024 года игра по своей природе является набором мини-игр для веселых компаний до 8 игроков и предлагает быстрый геймплей и интересные челленджи.

В проекте есть ряд карт в стиле хитовой Fall Guys, несколько режимов, множество разнообразных костюмов и многое другое.

Трейлер игрушки – смотрите видео

Рейтинг рецензий What The Pak?! в Steam держится на уровне "одобрительные", а в обзорах геймеры называют игру "веселой" и "приятной", поэтому стоит дать ей шанс, особенно бесплатно.