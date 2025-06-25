Трейлери Grand Theft Auto 6 продовжують тішити геймерів різноманітними деталями, інформує 24 Канал.

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Повернення славнозвісного танцю

Роками витоки інформації натякали нам на те, що Rockstar повернуть місце дії відомої серії до культового містечка Вайс-Сіті з однойменної частини гри.

Трейлери GTA 6 підтвердили цю теорію і відтоді геймери вишуковують в кадрах відеороликів знайомі місця, людей чи бодай натяки на "олдскульний" проєкт.

Цього разу користувач Reddit під ніком realebonyb помітив, що в одному з відео є сегмент, де жінка, здається, виконує класичний танець з нічного клубу Vice City.

Божевільна знахідка,

– прокоментував допис один з геймерів.

Однак інші коментатори були налаштовані менш позитивно та заявили, що цей фрагмент перебуває у кадрі занадто мало часу, тож неможливо сказати чи це дійсно той самий танець з Vice City.

Також знайшлися геймери, які висміяли знахідку, заявивши, що фанати GTA 6 вже зовсім сходять з розуму в очікуванні. Можливо, це справді так, але хто ми такі аби їх засуджувати?