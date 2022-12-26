Мабуть, ще про жодну гру не було стільки новин до її анонсу, як про GTA 6.

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То шанувальники франшизи знаходять посилання на неї в не випущених оновленнях GTA Online, то дата-майнери зливають в мережу сирий геймплей і ще бозна-скільки інформприводів створив цей проєкт задовго до свого релізу.

І ось, нова здогадка геймерів знову ж таки підтверджує усі попередні та стосується місця дії майбутньої гри.

За словами шанувальника, що пильно проаналізував ілюстрацію зі святкового повідомлення від Rockstar, гелікоптер, що красується на зображенні, виглядає ідентичним до реальних гелікоптерів відділу поліції Маямі.

Я дивився на гелікоптер з різдвяної ілюстрації Rockstar і порівнював її з гелікоптером з LSPD GTA V, а також реальними версіями поліції Лос-Анджелеса та Маямі. Схожість із гелікоптером Маямі кришталево чиста, він точно такий же, я не думаю, що тут є місце якимось дебатам, – сказав автор знахідки.

Після стількох "доказів" більшість геймерів уже на 100% впевнені, що наступним місцем дії GTA стане саме Маямі (Вайс-сіті у світі гри).

Однак, так це чи ні ми все одно дізнаємося лише тоді, коли отримаємо бодай якусь офіційну інформацію від Rockstar.