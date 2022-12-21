Rockstar підтвердила, що гра перебуває в розробці, ще на початку цього року. З того часу шанувальники шукали інформацію про наступну гру Grand Theft Auto.

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Можлива локація GTA 6

Rockstar Games не поспішала робити жодних офіційних заяв щодо своєї наступної великої гри. Та це змінилося, коли у вересні в мережі почали з'явилятися витоки Grand Theft Auto 6.

Пізніше було підтверджено їх автентичність, а Rockstar Games висловили розчарування тим, що їхня гра була оприлюднена передчасно, водночас підтвердивши, що розвиток майбутньої гри продовжуватиметься, як і було заплановано.

Нещодавно один шанувальник виявив неопубліковану сорочку для GTA Online під назвою "Downtown Cab Co. Revere Collar". На дизайні сорочки зображено таксі, що їде через місто, яке, здається, не є прямим зображенням Лос-Сантоса, одного з основних місць у Grand Theft Auto 5.

Шанувальники швидко припустили, що це може бути місто, яке буде локацією для Grand Theft Auto 6. Найпопулярніше припущення – це Vice City, оскільки його помітили серед попередніх витоків GTA 6.

Інші фанати вважають, що місто на футболці може бути загальною інтерпретацією Лос-Сантоса, можливо, взятим із попереднього концепт-арту. Деякими показниками цього може бути присутність Downtown Cab Co. – тієї самої компанії таксі, яка присутня в Grand Theft Auto 5 і Grand Theft Auto Online.