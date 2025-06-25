Трейлеры Grand Theft Auto 6 продолжают радовать геймеров разнообразными деталями, информирует 24 Канал.

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Возвращение знаменитого танца

Годами утечки информации намекали нам на то, что Rockstar вернут место действия известной серии в культовый городок Вайс-Сити из одноименной части игры.

Трейлеры GTA 6 подтвердили эту теорию и с тех пор геймеры выискивают в кадрах видеороликов знакомые места, людей или хотя бы намеки на "олдскульный" проект.

На этот раз пользователь Reddit под ником realebonyb заметил, что в одном из видео есть сегмент, где женщина, кажется, выполняет классический танец из ночного клуба Vice City.

Сумасшедшая находка,

– прокомментировал сообщение один из геймеров.

Однако другие комментаторы были настроены менее положительно и заявили, что этот фрагмент находится в кадре слишком мало времени, поэтому невозможно сказать действительно ли это тот самый танец из Vice City.

Также нашлись геймеры, которые высмеяли находку, заявив, что фанаты GTA 6 уже совсем сходят с ума в ожидании. Возможно, это действительно так, но кто мы такие чтобы их осуждать?