Итак, платформер Team Asobi торжествовал с несколькими наградами, тогда как главные претенденты, такие как Final Fantasy VII Rebirth и Elden Ring's Shadow of the Erdtree, не дотянули до финала, сообщает 24 Канал.

А тем временем Анонсирована новая часть одной из лучших игр в жанре выживания – в ней будет кооперативный режим

Трейлер Astrobot – смотрите видео

А вот Final Fantasy VII Rebirth, одна из самых номинированных игр вечера, смогла получить лишь одну награду – Лучший саундтрек. Масштабная ролевая игра от Square Enix рассматривалась как один из главных претендентов, но в итоге не смогла победить в нескольких ключевых категориях.

Среди других крупных победителей – Metaphor: ReFantazio, которая получила признание в трех категориях: Лучшая ролевая игра, Лучший нарратив и Лучший визуальный стиль.

Тем временем инди-хит Balatro получил награды в номинациях Лучшая мобильная игра, Лучшая дебютная независимая игра и Лучшая независимая игра, что делает его одним из самых известных инди-релизов года.

Геймеры несколько разочарованы

В список победителей не попали два долгожданных проекта – Дополнение Shadow of the Erdtree и Ремейк Silent Hill 2. Несмотря на значительный интерес сообщества и высокие ожидания, ни одна из игр не получила ни одной награды во время мероприятия.

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Game Awards 2024 отметила как хорошо знакомые имена, так и восходящие звезды, а Astro Bot закрепил за собой статус самого громкого релиза года.