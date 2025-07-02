Что нового

В июле Xbox Game Pass пополнится девятью новыми играми в рамках первой волны. Этот список включает знаковые релизы и игры, возвращающиеся в сервис. Среди них - Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, который станет доступным в день своего запуска, поскольку он происходит от подразделения Activision компании Microsoft. Игры High On Life и The Ascent также возвращаются в Game Pass после того, как они были изъяты в предыдущие годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Смотрите также Кооперативная игра Peak разрывает Steam и украинский Twitch

Вот полный перечень игр, анонсированных для Game Pass, и даты их поступления:

Little Nightmares II (облако, консоль и ПК) – доступна уже сегодня.

Rise of the Tomb Raider (облако, консоль и ПК) – доступно сегодня.

Trials of Mana (консоль) – доступно сегодня.

Legend of Mana (консоль) – доступно сегодня.

Ultimate Chicken Horse (Облако, консоль и ПК) – 3 июля.

The Ascent (облако, консоль и ПК) – 8 июля.

Minami Lane (облако, консоль и ПК) – 9 июля.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (облако, консоль и ПК) – 11 июля.

High On Life (облако, консоль и ПК) – 15 июля.

Кроме того, Microsoft сообщила, что платформа Retro Classics на Game Pass, созданная в сотрудничестве с Antstream Arcade, уже достигла одного миллиона игроков. В честь этого достижения к ретро-коллекции было добавлено еще пять игр: Cosmic Commuter, Heart of China, Skiing, Solar Storm и Subterranea.

Игры, покидающие подписку Xbox Game Pass

С поступлением новых тайтлов, шесть игр покинут подписку Game Pass 15 июля. Эти игры были доступны для Xbox Game Pass на облаке, ПК и консолях.

Список игр, покидающих сервис:

Flock.

Mafia Definitive Edition.

Magical Delicacy.

Tchia.

Протокол Каллисто.

The Case of the Golden Idol.

Игроки имеют возможность приобрести эти игры со скидкой до 20%, чтобы сохранить их в своей библиотеке. Сейчас ни одна из этих игр не доступна для стриминга через облако для участников Xbox Game Pass Ultimate, однако Xbox планирует расширять список игр, доступных для стриминга, со временем. Следующий анонс по Game Pass ожидается примерно через две недели и охватит поступления второй половины июля.