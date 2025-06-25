Новая кооперативная инди-игра о скалолазании под названием Peak стала безумно популярной в Steam за считанные дни, сообщает 24 Канал.

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Новый инди-хит покоряет мир

Peak, создана Landfall и Aggro Crab, это забавная кооперативная игра про скалолазание, рассчитанная на четырех игроков (в сети уже есть модификации, снимающие это ограничение).

Геймеры возьмут на себя роль группы исследователей, которые застряли на неизвестном острове, созданном процедурной генерацией местности, и должны спастись, покорив его самую высокую точку.

Игроки могут редактировать внешность своих виртуальных протеже с помощью большого количества инструментов и предметов одежды.

Кроме того, проект содержит механики выживания, такие как ограниченная выносливость или шкала голода. Это заставляет игроков бережно собирать полезные ресурсы, которые в свою очередь занимают место в инвентаре и отнимают ту же выносливость, учитывая увеличение веса скалолаза.

Между собой участники игры могут общаться в голосовом "proximity" чате, который только усиливает впечатление и общее погружение.

Трейлер игры – смотрите видео

Peak постиг огромный успех на Twitch, в том числе и в украинском сегменте. В проект уже играют самые известные украинские стримеры – Leb1ga и thetremba.

Игра генерирует много веселых ситуаций, которые изрядно развлекают зрителей.

Забавный момент из трансляции – посмотрите ролик (18+)

Недавно разработчики отпраздновали 1 миллион проданных копий, а пик активных пользователей в Steam достиг отметки в 102 799 пользователей.