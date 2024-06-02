Медленно, но уверенно украинский сегмент Twitch развивается и предлагает все более широкий выбор контент-мейкеров всех мастей.

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3 место – Leniniw

Спасибо Косте за позицию / Фото из Instagram @leniniwtv

Многолетний комментатор студии Maincast, несмотря на белорусское происхождение, выучил украинский язык и уже долгое время проводит трансляции на Twitch именно на соловьином.

На его стримах основой контента является шутер Counter-Strike 2 и все что с ним связано.

В мае за 46 часов трансляций, Константин Сивко сумел привлечь внимание в среднем 793 зрителей, с онлайном в 3 099 пользователей на пике.

2 место – Ghostik

Андрей за рабочим местом / Фото из Instagram @ghostik._

Серебро в мае получил киберспортсмен по Dota 2 – Андрей Кадык, более известный как Ghostik.

Средний онлайн дотера составил 1 648 зрителей, а на пике за трансляцией Андрея наблюдало 3 689 человек. Настримил геймер более 170 часов.

1 место – Leb1ga

Лебига на стриме / Скриншот с Twitch

Абсолютное первенство уверенно держит президент украинского Twitch – Михаил Лебига, он же Лебигович.

Хотя видеоигр на канале Михаила почти не застанешь, многообразие его контента подкупает в среднем 17 409 пользователей, а пиковый онлайн в мае достиг отметки в удивительных 55 660 зрителей.

Еще более удивительной эта статистика выглядит на фоне того, что трансляции Лебиги в прошлом месяце суммарно длились чуть более 8 часов.

Весь топ украиноязычных стримеров в мае выглядит следующим образом:

15 самых популярных украиноязычных стримеров на Twitch / Фото streamINFA

Надеемся тенденция на рост продолжится и еще больше стримеров будут иметь онлайн подобный Лебиге.