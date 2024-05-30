За последние 24 часа в Banana одновременно играли 33 808 игроков, а это больше, чем у огромного количества крутых видеоигр.

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Что за игра Banana?

Релиз странного проекта 16 апреля 2024 года прошел незамеченным, но кликер внезапно начал набирать популярность с 20 мая, а уже через неделю количество одновременных игроков перевалило за 31 000.

Интересно! На данный момент игра имеет 3 147 рецензий в Steam, 92% из которых являются положительными.

Топ видеоигр по онлайну на момент написания материала / Скриншот из SteamDB

Игровой процесс, как вы могли догадаться, довольно очевиден – надо щелкать по банану. Но интересует геймеров совсем не он, а то что за ним стоит возможность заработать деньжат для своего кошелька на платформе Valve.

За клики по банану игрок может получить предметы, которые потом можно выложить на рынок сообщества Steam, вроде того как это работает со скинами в Counter-Strike 2.

Система их получения работает следующим образом: пользователь получает предмет в свой инвентарь каждые три часа, если в течение них проведет в игре по крайней мере одну минуту. Можно также получить бонусный предмет таким же образом, но каждые 18 часов.

По сути, все что нужно сделать геймеру – открывать игру каждые три часа и щелкать по банану минуту времени.

Сколько стоят предметы?

А теперь о самом интересном, предметы в Banana – это скины бананов. Хотя пока их нельзя использовать непосредственно в игре, как те же скины оружия из Counter-Strike 2, их можно продать, и некоторые идут с молотка за довольно приличные суммы.

Большинство бананов стоят нескольких центов, но редкие экземпляры могут принести пользователям Steam несколько сотен долларов.

Остается непонятным кто и зачем покупает эти предметы, но пока самым дорогим на рынке сообщества Steam является "Diamond Banana" который оценен в 832 доллара, а вероятность его выпадения в игре составляет 1 к 100 000.

Бриллиантовый банан / Фото из Steam

Подобная игра-феномен возникает уже не впервые, поэтому скорее всего скоро ее ждет судьба Cookie Clicker, но сейчас еще можно "наклацать" себе несколько долларов, поэтому можете попробовать, если хотите, на свой страх и риск.