Геймерский сленг давно вошел в повседневную жизнь и отдельные термины вроде слова "нуб" знакомы не только фанатам видеоигр.

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Однако, что же означают эти загадочные три буквы и откуда пошло это выражение? Games 24 предлагает вам об этом узнать.

Что означает слово "нуб"?

В геймерских кругах именно этим словом, к тому же довольно ласково, называют игрока, который еще не имеет достаточно опыта, знаний или навыков, необходимых для успешной игры.

Или же просто того, кто "отстает" в элементарных основах игрового процесса.

Когда ты "нуб", но друзья приведут тебя к победе / Фото с Reddit

Примеры употребления

Допустим вы с товарищем вдвоем играете в Call of Duty: Warzone 2, но он постоянно выглядывает в окно в полный рост и ловит вражескую пулю.

Юзернейм, не будь нубом! Подходи к окну на корточках, – вполне резонно можете ему заявить.

Если же говорить о повседневной жизни, то использовать этот термин можно в огромном количестве ситуаций.

Ты что нуб? Все знают, что чем больше колбасы на бутерброде, тем вкуснее!, – именно так, даже в таких.

Откуда происходит термин?

Весьма интересным является происхождение этого короткого термина.

Возник он от слова "newbie", которое происходит от сленгового варианта фразы "new boy" (новый парень).

Интересно! Оксфордский словарь английского языка определяет "newbie" как "неопытного новичка в определенной деятельности".

Согласно книге "A Dictionary of Soldier Talk" авторства Джона Роберта Элтинга, этот термин термин использовался среди войск США во время войны во Вьетнаме для описания новоприбывших в подразделение.

Впервые в Интернете, если верить порталу KnowYourMeme, слово появилось 1980-х годах на одном из технических форумов comp.sys.mac.

Будем ли мы игнорировать "newbie" (новичков), как кто-то предложил нам игнорировать не программистов?, – написала в обсуждении пользовательница Барбара Дайкер.

В 1990-х годах начал набирать популярность альтернативный вариант написания термина – noob или же n00b.

Как считается, в оборот его ввели члены хакерского коллектива "Cult of the Dead Cow". Они думали, что замена букв символами и умышленное неправильное написание слов поможет замаскировать сообщения от власти и предотвратить цензуру на форумах.

Поскольку хакеры и виртуальные развлечения тесно связаны, слово начало распространяться сообществом хардкорных геймеров и хорошо прижилось в соревновательных играх вроде Counter Strike, Quake и тому подобных. А все остальное уже история.