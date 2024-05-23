Фанаты культовой игры об итальянском водопроводчике годами соревновались между собой в специфической категории прохождений под названием "The Super Mario 64 A Button Challenge" и вот, похоже, в ней нашелся победитель.

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Попутно напомним, что кнопка A в Super Mario 64 используется для прыжка – фактически, основной механики культового платформера.

Этот челлендж, который сокращенно прозвали ABC возник в начале 2000-х годов, через несколько лет после выхода игры в 1996 году.

Для желающих разобраться в его тонкостях и истории даже есть "коротенькое" видео от ютуб-блогера Bismuth.

История ABC челленджа – смотреть видео

Итак, десятилетиями поклонники Super Mario 64 соревновались в том, чтобы пройти любимую игру, использовав кнопку прыжка как можно меньше раз.

Со временем в сообществе все больше становилась уверенность, что игру просто невозможно завершить не прыгнув хотя бы раз.

И вот на этой неделе стримеру под ником Marbler удалось завершить игру, не нажав кнопку А ни разу за 86 изнурительных часов прохождения.

Интересно! Восемь месяцев назад Marbler сумел пройти игру, использовав прыжок лишь дважды. Тогда геймер сообщил, что знает как убрать еще один прыжок, но чтобы избавиться от последнего понадобится "какой-то действительно абсурдный метод".

Достижение покорилось геймеру без каких-либо модификаций или специальных настроек на версии игры для виртуальной консоли Wii, которая сейчас является единственной подтвержденной версией, где это вообще возможно.