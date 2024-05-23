Фанаты культовой игры об итальянском водопроводчике годами соревновались между собой в специфической категории прохождений под названием "The Super Mario 64 A Button Challenge" и вот, похоже, в ней нашелся победитель.
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Попутно напомним, что кнопка A в Super Mario 64 используется для прыжка – фактически, основной механики культового платформера.
Этот челлендж, который сокращенно прозвали ABC возник в начале 2000-х годов, через несколько лет после выхода игры в 1996 году.
Для желающих разобраться в его тонкостях и истории даже есть "коротенькое" видео от ютуб-блогера Bismuth.
История ABC челленджа – смотреть видео
Итак, десятилетиями поклонники Super Mario 64 соревновались в том, чтобы пройти любимую игру, использовав кнопку прыжка как можно меньше раз.
Со временем в сообществе все больше становилась уверенность, что игру просто невозможно завершить не прыгнув хотя бы раз.
И вот на этой неделе стримеру под ником Marbler удалось завершить игру, не нажав кнопку А ни разу за 86 изнурительных часов прохождения.
Достижение покорилось геймеру без каких-либо модификаций или специальных настроек на версии игры для виртуальной консоли Wii, которая сейчас является единственной подтвержденной версией, где это вообще возможно.