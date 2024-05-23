Фанати культової гри про італійського водопровідника роками змагалися між собою у специфічній категорії проходжень під назвою "The Super Mario 64 A Button Challenge" і ось, схоже, у ній знайшовся переможець.

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Принагідно нагадаємо, що кнопка A в Super Mario 64 використовується для стрибка – фактично, основної механіки культового платформера.

Цей челендж, який скорочено прозвали ABC виник на початку 2000-х років, через кілька років після виходу гри у 1996 році.

Для охочих розібратися у його тонкощах та історії навіть є "коротеньке" відео від ютуб-блогера Bismuth.

Історія ABC челенджу – дивитися відео

Отож десятиліттями шанувальники Super Mario 64 змагалися в тому аби пройти улюблену гру, використавши кнопку стрибка якомога менше разів.

З часом у спільноті все більшою ставала впевненість, що гру просто неможливо завершити не стрибнувши бодай раз.

Аж ось цього тижня стрімеру під ніком Marbler вдалося завершити гру, не натиснувши кнопку А жодного разу за 86 виснажливих годин проходження.

Цікаво! Вісім місяців тому Marbler зумів пройти гру, використавши стрибок лише двічі. Тоді геймер повідомив, що знає як прибрати ще один стрибок, але аби позбутися останнього знадобиться "якийсь справді абсурдний метод".

Звитяга підкорилася геймеру без будь-яких модифікацій чи спеціальних налаштувань на версії гри для віртуальної консолі Wii, яка наразі є єдиною підтвердженою версією, де це взагалі можливо.