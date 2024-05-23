Фанати культової гри про італійського водопровідника роками змагалися між собою у специфічній категорії проходжень під назвою "The Super Mario 64 A Button Challenge" і ось, схоже, у ній знайшовся переможець.
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Принагідно нагадаємо, що кнопка A в Super Mario 64 використовується для стрибка – фактично, основної механіки культового платформера.
Цей челендж, який скорочено прозвали ABC виник на початку 2000-х років, через кілька років після виходу гри у 1996 році.
Для охочих розібратися у його тонкощах та історії навіть є "коротеньке" відео від ютуб-блогера Bismuth.
Історія ABC челенджу – дивитися відео
Отож десятиліттями шанувальники Super Mario 64 змагалися в тому аби пройти улюблену гру, використавши кнопку стрибка якомога менше разів.
З часом у спільноті все більшою ставала впевненість, що гру просто неможливо завершити не стрибнувши бодай раз.
Аж ось цього тижня стрімеру під ніком Marbler вдалося завершити гру, не натиснувши кнопку А жодного разу за 86 виснажливих годин проходження.
Звитяга підкорилася геймеру без будь-яких модифікацій чи спеціальних налаштувань на версії гри для віртуальної консолі Wii, яка наразі є єдиною підтвердженою версією, де це взагалі можливо.