За останні 24 години у Banana одночасно грали 33 808 гравців, а це більше, ніж у величезної кількості крутих відеоігор.

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Що за гра Banana?

Реліз чудернацького проєкту 16 квітня 2024 року пройшов непоміченим, але клікер раптово почав набувати популярності з 20 травня, а вже за тиждень кількість одночасних гравців перевалила за 31 000.

Цікаво! На цю мить гра має 3 147 рецензій у Steam, 92% з яких є позитивними.

Топ відеоігор за онлайном на момент написання матеріалу / Скриншот з SteamDB

Ігровий процес, як ви могли здогадатися, доволі очевидний – треба клацати по банану. Але цікавить геймерів зовсім не він, а те що за ним стоїть можливість заробити грошенят для свого гаманця на платформі Valve.

За кліки по банану гравець може отримати предмети, які потому можна викласти на ринок спільноти Steam, на кшталт того як це працює зі скінами в Counter-Strike 2.

Система їх отримання працює наступним чином: користувач отримує предмет у свій інвентар кожні три години, якщо впродовж них проведе у грі принаймні одну хвилину. Можна також отримати бонусний предмет в такий же спосіб, але кожні 18 годин.

По суті, все що потрібно зробити геймеру – відкривати гру кожні три години та клацати по банану хвилину часу.

Скільки коштують предмети?

А тепер про найцікавіше, предмети у Banana – це скіни бананів. Хоча наразі їх не можна використовувати безпосередньо в грі, як ті ж скіни зброї з Counter-Strike 2, їх можна продати, і деякі йдуть з молотка за доволі пристойні суми.

Більшість бананів вартують кількох центів, але рідкісні екземпляри можуть принести користувачам Steam кілька сотень доларів.

Залишається незрозумілим хто і навіщо купує ці предмети, але наразі найдорожчим на ринку спільноти Steam є "Diamond Banana" який оцінений у 832 долари, а ймовірність його випадіння в грі становить 1 до 100 000.

Діамантовий банан / Фото з Steam

Подібна гра-феномен виникає уже не вперше, тож скоріше за все скоро її чекатиме доля Cookie Clicker, але зараз ще можна "наклацати" собі кілька доларів, тож можете спробувати, якщо бажаєте, на свій страх і ризик.