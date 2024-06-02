Повільно, але впевнено український сегмент Twitch розвивається та пропонує все ширший вибір контент-мейкерів усіх мастей.
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3 місце – Leniniw
Дякуємо Кості за позицію / Фото з Instagram @leniniwtv
Багаторічний коментатор студії Maincast, попри білоруське походження, вивчив українську мову та вже довгий час проводить трансляції на Twitch саме солов'їною.
На його стрімах основою контенту є шутер Counter-Strike 2 та все що з ним пов'язано.
У травні за 46 годин трансляцій, Костянтин Сівко зумів привернути увагу в середньому 793 глядачів, з онлайном у 3 099 користувачів на піку.
2 місце – Ghostik
Андрій за робочим місцем / Фото з Instagram @ghostik._
Срібло у травні отримав кіберспортсмен з Dota 2 – Андрій Кадик, більш відомий як Ghostik.
Середній онлайн дотера склав 1 648 глядачів, а на піку за трансляцією Андрія дивилося 3 689 людей. Настрімив геймер понад 170 годин.
1 місце – Leb1ga
Лебіга на стрімі / Скриншот з Twitch
Абсолютну першість впевнено тримає президент українського Twitch – Михайло Лебіга, він же Лебігович.
Хоча відеоігор на каналі Михайла майже не застанеш, різноманіття його контенту підкупає в середньому 17 409 користувачів, а піковий онлайн у травні сягнув відмітки у дивовижних 55 660 глядачів.
Ще більш дивовижною ця статистика виглядає на фоні того, що трансляції Лебіги минулого місяця сумарно тривали трохи більше 8 годин.
Увесь топ україномовних стрімерів у травні виглядає наступним чином:
15 найпопулярніших україномовних стрімерів на Twitch / Фото streamINFA
Сподіваємося тенденція на ріст продовжиться і ще більше стрімерів матимуть онлайн подібний до Лебіги.