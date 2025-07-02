Що нового

У липні Xbox Game Pass поповниться дев'ятьма новими іграми в рамках першої хвилі. Цей список включає знакові релізи та ігри, що повертаються до сервісу. Серед них — Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, який стане доступним у день свого запуску, оскільки він походить від підрозділу Activision компанії Microsoft. Ігри High On Life та The Ascent також повертаються до Game Pass після того, як їх було вилучено в попередні роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

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Ось повний перелік ігор, анонсованих для Game Pass, та дати їхнього надходження:

Little Nightmares II (хмара, консоль та ПК) – доступна вже сьогодні.

Rise of the Tomb Raider (хмара, консоль та ПК) – доступно сьогодні.

Trials of Mana (консоль) – доступно сьогодні.

Legend of Mana (консоль) – доступно сьогодні.

Ultimate Chicken Horse (Хмара, консоль та ПК) – 3 липня.

The Ascent (хмара, консоль та ПК) – 8 липня.

Minami Lane (хмара, консоль та ПК) – 9 липня.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Хмара, консоль та ПК) – 11 липня.

High On Life (хмара, консоль та ПК) – 15 липня.

Крім того, Microsoft повідомила, що платформа Retro Classics на Game Pass, створена у співпраці з Antstream Arcade, вже досягла одного мільйона гравців. На честь цього досягнення до ретро-колекції було додано ще п'ять ігор: Cosmic Commuter, Heart of China, Skiing, Solar Storm та Subterranea.

Ігри, що покидають підписку Xbox Game Pass

Із надходженням нових тайтлів, шість ігор залишать підписку Game Pass 15 липня. Ці ігри були доступні для Xbox Game Pass на хмарі, ПК та консолях.

Список ігор, що залишають сервіс:

Flock.

Mafia Definitive Edition.

Magical Delicacy.

Tchia.

The Callisto Protocol.

The Case of the Golden Idol.

Гравці мають можливість придбати ці ігри зі знижкою до 20%, щоб зберегти їх у своїй бібліотеці. Наразі жодна з цих ігор не доступна для стрімінгу через хмару для учасників Xbox Game Pass Ultimate, однак Xbox планує розширювати список ігор, доступних для стрімінгу, з часом. Наступний анонс щодо Game Pass очікується приблизно через два тижні і охопить надходження другої половини липня.