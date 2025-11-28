Контент-мейкер вивів Minecraft на новий рівень складності, граючи в легендарну гру на принтері для чеків, повідомляє 24 Канал з посиланням на smilly на YouTube.

У Minecraft можна грати на принтері?

Останніми роками набуло популярності явище, коли відеоігри переносять на найбільш непристосовані для цієї справи пристрої.

Наприклад, в Doom уже встигли пограти на кишкових бактеріях чи навіть в документі Word.

Цього разу стример та блогер smilly замінив звичний монітор на принтер для чеків та пограв так у Minecraft.

Малесенький пристрій друкував новий кадр гри кожні дві секунди, що в сумі забезпечувало гравцю продуктивність у 0,5 FPS.

До того ж отримуване зображення було монохромним, крихітним та максимально нечітким.

Minecraft на чековому принтері: дивіться відео

Попри все smilly довів, що й так цілком можна грати в гру, щоправда, маючи сталеве терпіння.

За 4 дні YouTube-shorts з цим експериментом набрав понад 3 мільйони переглядів.

Геймерам неабияк сподобався креативний підхід блогера і вони запропонували йому піти далі та спробувати пограти на звичайному принтері, який друкуватиме кадр приблизно раз на 20 секунд, повідомляє Dexerto.

Як ще чудернацькі способи гри вигадували геймери?