Гра, заснована на книжковому всесвіті художниці Оксани Були, вже на етапі розробки привертає увагу світової спільноти своїм унікальним стилем, повідомляє 24 Канал. Український проєкт отримав визнання за свою візуальну складову, повідомляє UNITED24 Media.

Чим особлива гра і чому вона вразила журі?

Подія DevGAMM Awards щорічно збирає увагу індустрії, відзначаючи найбільш виняткові інді-проєкти. Цьогоріч конкурс запропонував учасникам загальний призовий фонд у 100 000 доларів, а також додаткові 35 000 доларів у вигляді спонсорських нагород.

Оцінюванням робіт займалися понад 150 експертів галузі, а фінальна церемонія відбулася 7 листопада 2025 року під час конференції в Лісабоні.

Скриншоти гри Туконі: Хранителі лісу

Продюсер гри Олексій Фурман у коментарі виданню "Читомо" наголосив на важливості першоджерела. За його словами, художниця Оксана Була створила надзвичайний світ, сповнений доброти, любові та поваги до природи.

Співпраця команди з цим всесвітом почалася ще з VR-проєкту "Знайомство з Туконі", і команда продовжує створювати нові інтерактивні подорожі. Фурман зазначив, що "Tukoni: Forest Keepers" є наймасштабнішим і найамбітнішим проєктом, над яким вони працювали спільно, і надзвичайно приємно бачити глобальне визнання ще до офіційного релізу.

Tukoni: Forest Keepers Затишна пригодницька гра від студії Dream Operator. Гравці занурюються у намальований вручну казковий ліс, де потрібно досліджувати оточення, допомагати тваринам і вирішувати головоломки.

Розробники планують перекласти гру 20 мовами, включно з українською. Повноцінний реліз заплановано на 2026 рік, але демоверсія вже доступна для ознайомлення на платформі Steam.

Це не єдина гра про Туконі

До речі, Dream Operator у 2020 році випустили гру Tukoni: Prologue, яка пригодницькою головоломкою в жанрі "вкажи й клацни" (point and click).

Тут граці грають за лісового духа туконі, перед яким відкривається чарівний світ, сповнений добра. На своєму шляху він зустрічає неповторних персонажів та має розв'язати захопливі головоломки, а також майструвати речі з матеріалів знайдених у чарівному лісі.