На выставке Gamescom: Opening Night Live разработчики из Warhorse Studios представили трейлер и объявили, что дополнение "Наследие кузницы" (Legacy of the Forge) выйдет 9 сентября. Оно будет доступно на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, информирует 24 Канал.

Стоимость расширения составит 14 евро, что значительно дороже предыдущего DLC. Однако владельцы золотого издания KCD 2 или сезонного абонемента получат его бесплатно.

О чем будет новое DLC?

Сюжет дополнения вернет главного героя Генри в Куттенберг. Ему придется продолжить дело своего покойного отца Мартина и восстановить легендарную сгоревшую кузницу, где тот когда-то был подмастерьем.

Игроки будут заниматься расширением и обустройством не только кузницы, но и личных покоев героя. Разработчики обещают более 136 миллионов комбинаций элементов интерьера. Кроме этого, нужно будет выполнять заказы горожан и раскрывать неизвестные страницы из жизни отца Генри.



В Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет развивать собственную кузницу / Фото Warhorse Studios

Трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 Legacy of the Forge – смотрите видео:

Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в феврале этого года, получит еще одно, финальное дополнение под названием Mysteria Ecclesiae ("Тайна Церкви"). Его релиз запланирован на период с октября по декабрь.

А тем временем оригинальная Kingdom Come: Deliverance наконец-то может получить самое ожидаемое обновление. В базе данных PlayStation Store обнаружено упоминание о нативной версии Kingdom Come: Deliverance для PS5, что намекает на возможный выход обновленной игры для современных консолей.