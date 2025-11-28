По данным проверенного инсайдера Nate the Hate, студия Playground Games придерживается своего первоначального графика и планирует выпустить новую гоночную аркаду в первой половине 2026 года, избежав прямой конкуренции с GTA VI, рассказывает 24 Канал.

Повлиял ли перенос GTA VI на график релиза Forza Horizon 6?

Недавнее официальная отсрочка Grand Theft Auto VI заставила многих разработчиков пересматривать свои планы на вторую половину 2026 года, чтобы не конкурировать с потенциальным хитом от Rockstar.

Однако, похоже, создателей Forza Horizon 6 это не касается. Известный инсайдер Nate the Hate, который ранее точно предсказал место и время первого показа игры, сообщил в соцсети X (Twitter), что Playground Games не меняла своих внутренних дедлайнов.

Первая половина 2026 года была целью и остается таковой. - NateTheHate2 (@NateTheHate2) 27 ноября, 2025

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, означает ли задержка GTA VI, что гонка выйдет раньше, информатор отметил: целью разработчиков всегда была первая половина 2026 года, и эти планы остаются в силе.

Что известно о Forza Horizon 6?

Напомним, что официальный анонс Forza Horizon 6 состоялся в конце сентября во время выставки Tokyo Game Show 2025. Игра перенесет участников заездов в Японию – локации, о которой фанаты франшизы просили еще с момента выхода первой части.

Проект обещает реалистичное воспроизведение японской среды и местной автомобильной культуры. Игроки получат бесшовный открытый мир с разнообразными биомами и динамической сменой времен года, среди которых будет и знаменитый сезон цветения сакуры.

Игра разрабатывается для платформ PC (в Steam и Microsoft Store), Xbox Series X/S, а также будет доступна в сервисе Game Pass. Кроме того, подтвержден выход версии для PlayStation 5, однако владельцам консоли от Sony придется подождать немного дольше – релиз на этой платформе состоится позже, хотя точный срок задержки пока неизвестен.