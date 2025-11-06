Компания обнародовала эту новость незадолго до отчета о продажах своего издателя Take-Two Interactive. Официальная страница Rockstar Games теперь информирует, что игра выйдет 19 ноября 2026 года – таким образом до выхода игры геймерам остается ждать более года, информирует 24 Канал.

Что известно о новой задержке GTA 6?

Информация о переносе появилась также в официальном сообщении Rockstar Games в соцсетях, в частности в X. Разработчики подтвердили, что игра отложена с 26 мая на 19 ноября 2026 года.

В своем обращении к фанатам компания поблагодарила их за терпение и поддержку. Представители Rockstar отметили, что, хотя ожидание стало немного длиннее, они с нетерпением ждут момента, когда игроки смогут исследовать обширный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити.

Несмотря на разочарование фанатов из-за почти годовой задержки, ажиотаж вокруг игры не спадает. Последний трейлер собрал более 137 миллионов просмотров, сообщает Insider Gaming. Это свидетельствует об огромном интересе к проекту.

Ранее компания настаивала, что успеет выпустить игру в мае, однако отсутствие новых трейлеров или маркетинговых материалов после последнего ролика заставляла задуматься о возможной задержке. Хотя ожидание стало длиннее, игроки надеются, что дополнительное время позволит разработчикам довести игру до идеального состояния.