Разработчики одной из лучших видеоигр 2025 года представили поклонникам короткий тизер будущего дополнения, информирует 24 Канал со ссылкой на Team Cherry на YouTube.

Когда ждать DLC к Hollow Knight: Silksong?

Team Cherry поблагодарили геймеров за ажиотаж вокруг долгожданного продолжения метроидвании, заявив, что именно он является "огромным мотиватором" в дальнейшей работе над расширением мира Hollow Knight, говорится на teamcherry.com.au.

По словам разработчиков, работа над первым DLC "уже идёт полным ходом", но показать фанатам они смогли лишь короткий тизер-трейлер, который передает атмосферу того, что будет ждать Hornet.

Трейлер дополнения: смотрите видео

Также Team Cherry сообщили, что не будут раскрывать деталей Sea of Sorrow до момента, когда дополнение будет готово к релизу.

Что еще ожидает фанатов Hollow Knight?