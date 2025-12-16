Разработчики одной из лучших видеоигр 2025 года представили поклонникам короткий тизер будущего дополнения, информирует 24 Канал со ссылкой на Team Cherry на YouTube.
Когда ждать DLC к Hollow Knight: Silksong?
Team Cherry поблагодарили геймеров за ажиотаж вокруг долгожданного продолжения метроидвании, заявив, что именно он является "огромным мотиватором" в дальнейшей работе над расширением мира Hollow Knight, говорится на teamcherry.com.au.
По словам разработчиков, работа над первым DLC "уже идёт полным ходом", но показать фанатам они смогли лишь короткий тизер-трейлер, который передает атмосферу того, что будет ждать Hornet.
Трейлер дополнения: смотрите видео
Также Team Cherry сообщили, что не будут раскрывать деталей Sea of Sorrow до момента, когда дополнение будет готово к релизу.
Что еще ожидает фанатов Hollow Knight?
Вдобавок студия объявила о работе над обновленной версией оригинальной Hollow Knight для Nintendo Switch 2.
Улучшенная игра выйдет в 2026 году, как и запланированное DLC Sea of Sorrow.
Владельцы Hollow Knight на консоли Switch, смогут обновиться бесплатно.