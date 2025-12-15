Игрокам предстоит расследовать природу загадочного сигнала, который вызывает галлюцинации у жителей Зоны, рассказывает 24 Канал со ссылкой на PlayStation Blog.

Чем удивит сталкеров свежий контент?

Основой обновления станет новая история, вращающаяся вокруг странных событий вблизи завода "Малахит" в западной части карты. Научные группы начали фиксировать неизвестный радиосигнал, который глушит привычную связь через КПК. Сталкеры, которым не посчастливилось услышать эту трансляцию, жалуются на сильную головную боль, носовые кровотечения и яркие галлюцинации.

Новый контент в S.T.A.L.K.E.R. 2 – смотрите видео:

Расследованием феномена занимается профессор Медулин, однако его академических знаний оказалось недостаточно для понимания природы сигнала. К делу подключился радиолюбитель по прозвищу Банзай, но во время экспериментов ситуация вышла из-под контроля.

Игрокам предстоит отправиться в Рыжий лес, ориентируясь на аварийную трансляцию, чтобы выяснить глубину этой кроличьей норы. Сюжетная линия включает восемь новых квестов и знакомит с шестью ранее неизвестными персонажами.

В зоне появятся новые локации

Кроме заданий, разработчики расширяют географию Зоны. В игре появится семь новых локаций, среди которых Пионерский лагерь "Сказка" и Старая шахта в Рыжем лесу.

Некоторые уже знакомые места, такие как Свалка техники, Армейские склады, Городская котельная, Железнодорожное депо возле "Малахита" и ЗРК "Волхов", будут заселены по-новому.

Важным нововведением станет система последствий: в зависимости от решений игрока, в малолюдной части Сгоревшего леса может появиться полноценный хаб. Это безопасное место будет включать техника, торговца, медика, проводника, а также кровать для отдыха и личный тайник.

Новое оружие

Для поклонников тактического боя добавили винтовку GP37V2. Это модифицированная версия классической GP37, оснащена глушителем и прицелом малой кратности. Оружие ведет огонь только одиночными выстрелами или очередями, что требует от стрелка высокой точности и навыков.