Почему возник конфликт?

По словам представителя компании, на прошлой неделе были приняты меры против небольшой группы лиц, которые распространяли и обсуждали конфиденциальную информацию на публичном форуме, что является нарушением политики компании. Проще говоря, уволили их из-за слива тайных данных об игре, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Напомним, независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) обвинил Rockstar в том, что этими увольнениями она якобы препятствует формированию профсоюза непосредственно внутри компании.

Это самый жестокий акт уничтожения профсоюзов в истории британской игровой индустрии,

– говорится в заметке IWGB в X.

Там заявляют, что студия нарушает закон, увольняя людей за то, что они планировали организовать собственный профсоюз и были членами частного канала в Discord, посвященном этой теме

Сразу после того, как ситуация стала публичной, в материнской компании Take-Two заявляли, что сотрудники были уволены за "грубое нарушение служебных обязанностей", но не вдавались в подробности. Теперь же в Rockstar настаивают, что ее действия никоим образом не связаны с правом сотрудников вступать в профсоюз или участвовать в профсоюзной деятельности.

IWGB ответила и на это. Независимый профсоюз повторяет, что имеет совсем другой взгляд на эти события. Президент организации Алекс Маршалл заявил Bloomberg, что руководство Rockstar Games демонстрирует равнодушие к возможным задержкам в выпуске GTA 6, ставя в приоритет борьбу с профсоюзом и преследуя именно тех людей, которые создают игру. Он подчеркнул, что сотрудники только реализовывали свое право на справедливые условия труда и коллективный голос.

Могут быть последствия

Этот скандал происходит в напряженное для компании время. Релиз GTA 6 уже однажды переносили, и теперь, когда новая дата выхода назначена на май 2026 года, появляются предположения о возможных новых задержках.

Разработка игры проходила в режиме чрезвычайной секретности, особенно после беспрецедентной утечки данных в 2022 году. С тех пор Rockstar выпустила только два официальных трейлера, поддерживая интерес к одному из самых ожидаемых проектов в истории игровой индустрии.

