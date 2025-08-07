Действительно ли GTA VI будет стоить 100 долларов?

Предположение о том, что Grand Theft Auto VI может стоить 100 долларов, поддерживают аналитики Луиза Вудрайдж из Ampere Analysis и Майкл Пахтер из Wedbush Securities. Они утверждают: издатели "надеются", что GTA VI действительно будет стоить 100 долларов, чтобы компенсировать растущие затраты на разработку, поскольку проект позиционируется как "одна из самых дорогих игр, когда-либо созданных" – на разработку, включая маркетинг, потратили более 1,5 миллиарда долларов. Наряду с этим аналитик Рис Эллиотт из Alinea Analytics высказывает противоположное мнение, считая, что базовая версия GTA VI, вероятно, не будет стоить 100 долларов, пишет 24 Канал.

Эллиотт приводит три основные причины не повышать цену:

Прибыльность GTA Online . Основной доход Rockstar Games поступает от GTA Online и ее регулярных обновлений. Ограничение общей доступной аудитории GTA VI на старте высокой ценой было бы неразумным, особенно в условиях глобального кризиса стоимости жизни.

. Основной доход Rockstar Games поступает от GTA Online и ее регулярных обновлений. Ограничение общей доступной аудитории GTA VI на старте высокой ценой было бы неразумным, особенно в условиях глобального кризиса стоимости жизни. Переход игроков из GTA 5 . Rockstar Games необходимо переманить игроков из GTA 5, которая продана уже 215 миллионами копий. Более высокая "стоимость перехода" (то есть более высокая цена) ограничит приток новых игроков. Таким образом GTA VI конкурирует не только с другими играми, но и со своей предшественницей.

. Rockstar Games необходимо переманить игроков из GTA 5, которая продана уже 215 миллионами копий. Более высокая "стоимость перехода" (то есть более высокая цена) ограничит приток новых игроков. Таким образом GTA VI конкурирует не только с другими играми, но и со своей предшественницей. Возможность многоярусных изданий. Rockstar Games может легко установить цену в 100 или даже 120 долларов за другие варианты изданий GTA VI, которые будут включать ранний доступ или дополнительный контент. Такой подход позволит удовлетворить игроков с высоким доходом, что является распространенной практикой для AAA-игр и обеспечивает "лучшее из обоих миров".

Эллиотт считает, что хотя рынок, возможно, и мог бы выдержать цену в 100 долларов, Rockstar Games не должна устанавливать более высокую цену, чем необходимо. Он прогнозирует, что базовая версия игры, скорее всего, будет стоить 80 долларов, что все равно выше нынешнего стандарта в 70 долларов, от которого многие хотят отказаться.

Вудрайдж и Пахтер говорят, что "самая ожидаемая игра всех времен" может заработать до 10 миллиардов долларов. Между тем GTA Online может приносить Rockstar Games до 500 миллионов долларов ежегодно, что сделает игру еще более прибыльной.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник, комментируя слухи о цене, ранее не подтверждал и не опровергал их, заявляя, что если создать огромный хит, "прибыль позаботится о себе сама".

Запланированный выход игры – 26 мая 2026 года, хотя есть слухи о возможном переносе на сентябрь того же года.