Чи справді GTA VI коштуватиме 100 доларів?

Припущення про те, що Grand Theft Auto VI може коштувати 100 доларів, підтримують аналітики Луїза Вудрайдж з Ampere Analysis та Майкл Пахтер з Wedbush Securities. Вони стверджують: видавці "сподіваються", що GTA VI дійсно коштуватиме 100 доларів, щоб компенсувати зростаючі витрати на розробку, оскільки проєкт позиціонується як "одна з найдорожчих ігор, коли-небудь створених" – на розробку, включно з маркетингом, витратили понад 1,5 мільярда доларів. Поряд із цим аналітик Ріс Елліотт з Alinea Analytics висловлює протилежну думку, вважаючи, що базова версія GTA VI, ймовірно, не коштуватиме 100 доларів, пише 24 Канал.

Елліотт наводить три основні причини не підвищувати ціну:

Прибутковість GTA Online . Основний дохід Rockstar Games надходить від GTA Online та її регулярних оновлень. Обмеження загальної доступної аудиторії GTA VI на старті високою ціною було б нерозумним, особливо в умовах глобальної кризи вартості життя.

. Основний дохід Rockstar Games надходить від GTA Online та її регулярних оновлень. Обмеження загальної доступної аудиторії GTA VI на старті високою ціною було б нерозумним, особливо в умовах глобальної кризи вартості життя. Перехід гравців з GTA 5 . Rockstar Games необхідно переманити гравців з GTA 5, яка продана вже 215 мільйонами копій. Вища "вартість переходу" (тобто вища ціна) обмежить притік нових гравців. Таким чином GTA VI конкурує не тільки з іншими іграми, а й зі своєю попередницею.

. Rockstar Games необхідно переманити гравців з GTA 5, яка продана вже 215 мільйонами копій. Вища "вартість переходу" (тобто вища ціна) обмежить притік нових гравців. Таким чином GTA VI конкурує не тільки з іншими іграми, а й зі своєю попередницею. Можливість багатоярусних видань. Rockstar Games може легко встановити ціну в 100 або навіть 120 доларів за інші варіанти видань GTA VI, які включатимуть ранній доступ або додатковий контент. Такий підхід дозволить задовольнити гравців з високим доходом, що є поширеною практикою для AAA-ігор і забезпечує "найкраще з обох світів".

Елліотт вважає, що хоча ринок, можливо, і міг би витримати ціну в 100 доларів, Rockstar Games не повинна встановлювати вищу ціну, ніж необхідно. Він прогнозує, що базова версія гри, швидше за все, коштуватиме 80 доларів, що все одно вище нинішнього стандарту в 70 доларів, від якого багато хто хоче відмовитись.

Вудрайдж і Пахтер кажуть, що "найбільш очікувана гра всіх часів" може заробити до 10 мільярдів доларів. Тим часом GTA Online може приносити Rockstar Games до 500 мільйонів доларів щорічно, що зробить гру ще прибутковішою.

Генеральний директор Take-Two Штраус Зельник, коментуючи чутки про ціну, раніше не підтверджував і не спростовував їх, заявляючи, що якщо створити величезний хіт, "прибуток подбає про себе сам".

Запланований вихід гри – 26 травня 2026 року, хоча є чутки про можливе перенесення на вересень того ж року.