Чому вихід гри можуть знову відкласти?

Згідно з новою інформацією від інсайдерки Millie A, всередині Rockstar Games обговорюють перенесення релізу GTA 6 з травня на вересень 2026 року, хоча рішення поки що остаточно не прийняте. Раніше цей же обліковий запис у соцмережі X надавав правдиву інформацію щодо гри про Росомаху та Lego 2K Drive ще до їхніх анонсів, тож у шанувальників є привід непокоїтися, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Чутки про затримку підкріплюються повідомленням від одного з користувачів форуму по GTA під ніком GameRoll. Він заявив, що п'ятий розділ гри нібито перебуває у "виробничому пеклі", і значну частину контенту довелося вирізати для повної переробки. Втім, GameRoll сам закликав ставитися до цієї інформації з обережністю, оскільки його джерелом є лише друг одного з розробників Rockstar.

На тлі чуток про затримку Grand Theft Auto 6 є й хороші новини. Millie A повідомляє, що Rockstar не планує продавати стандартне видання гри за підвищеною ціною. Очікується, що базова версія GTA 6 коштуватиме стандартні 70 доларів, що відповідає ціновій політиці інших великих видавців, таких як EA та Xbox. Крім стандартного, плануються видання Deluxe за 90 доларів і Premium за 110 доларів Власники Deluxe отримають ранній доступ до нового GTA Online, а покупці Premium – ще більш ранній.

Версія для ПК, за чутками, з'явиться не раніше кінця 2027 або весни 2028 року. Інсайдерка Millie A пояснює свою обізнаність у справах Rockstar тим, що вже плануються комплекти консолей PS5/Pro з грою та різноманітні промоакції після її виходу.