Довгоочікуваний реліз

Гра Grand Theft Auto V, яка вийшла у 2013 році, здобула величезну популярність завдяки своєму відкритому світу та свободі дій. Проте в Саудівській Аравії та ОАЕ офіційний реліз так і не відбувся через регуляторні обмеження. Нарешті, 3 липня 2025 року Генеральний орган з регулювання медіа Саудівської Аравії оголосив, що GTA V та її онлайн-версія Grand Theft Auto Online отримали офіційний рейтинг. Обидві гри стануть доступними для покупки з 17 липня 2025 року на платформах PlayStation, Xbox та ПК, пише 24 Канал з посиланням на Kotaku.

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Офіційний акаунт PlayStation Middle East також підтвердив, що реліз відбудеться в той самий день в ОАЕ. Цікаво, що гра отримала віковий рейтинг 21+, який є вищим, ніж у більшості країн світу.

Раніше геймери в цих країнах змушені були шукати обхідні шляхи, щоб зіграти в GTA V. Наприклад, вони імпортували фізичні копії гри з інших регіонів або створювали фейкові акаунти в цифрових магазинах, вказуючи іншу країну. Тепер же повний досвід GTA V та GTA Online стане доступним без необхідності вдаватися до таких хитрощів.

Ця подія має навіть ширше значення для геймерської спільноти Близького Сходу. Офіційний вихід GTA V може бути позитивним сигналом щодо майбутнього релізу Grand Theft Auto 6. Є ймовірність, що нова частина серії не зіткнеться з багаторічними затримками через проблеми з класифікацією рейтингів у регіоні.

За попередніми даними, GTA 6 планується до випуску у травні 2026 року після перенесення дати раніше цього року, тож, можливо, гра вийде в Саудівській Аравії та ОАЕ одночасно з рештою світу.