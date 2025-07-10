Долгожданный релиз

Игра Grand Theft Auto V, которая вышла в 2013 году, получила огромную популярность благодаря своему открытому миру и свободе действий. Однако в Саудовской Аравии и ОАЭ официальный релиз так и не состоялся из-за регуляторных ограничений. Наконец, 3 июля 2025 года Генеральный орган по регулированию СМИ Саудовской Аравии объявил, что GTA V и ее онлайн-версия Grand Theft Auto Online получили официальный рейтинг. Обе игры станут доступными для покупки с 17 июля 2025 года на платформах PlayStation, Xbox и ПК, пишет 24 Канал со ссылкой на Kotaku.

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Официальный аккаунт PlayStation Middle East также подтвердил, что релиз состоится в тот же день в ОАЭ. Интересно, что игра получила возрастной рейтинг 21+, который является выше, чем в большинстве стран мира.

Ранее геймеры в этих странах вынуждены были искать обходные пути, чтобы сыграть в GTA V. Например, они импортировали физические копии игры из других регионов или создавали фейковые аккаунты в цифровых магазинах, указывая другую страну. Теперь же полный опыт GTA V и GTA Online станет доступным без необходимости прибегать к таким хитростям.

Это событие имеет даже более широкое значение для геймерского сообщества Ближнего Востока. Официальный выход GTA V может быть положительным сигналом относительно будущего релиза Grand Theft Auto 6. Есть вероятность, что новая часть серии не столкнется с многолетними задержками из-за проблем с классификацией рейтингов в регионе.

По предварительным данным, GTA 6 планируется к выпуску в мае 2026 года после переноса даты ранее этого года, поэтому, возможно, игра выйдет в Саудовской Аравии и ОАЭ одновременно с остальным миром.