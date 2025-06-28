Сообщество поклонников GTA продолжает попытки выяснить реальные размеры мира продолжения легендарной серии и на этот раз их усилия дали интересный результат, сообщает 24 Канал.

Интересно Трейлер GTA 6 содержит остроумную ссылку на GTA Vice City, которую вы не заметили

Карта игры будет просто огромной

Вместе с долгожданным вторым трейлером GTA 6, Rockstar поделились с геймерами большим количеством скриншотов из игры.

Каждое изображение было детально исследовано фанатами на предмет каких-либо секретов или "пасхалок", а один конкретный скриншот ландшафта даже подвергся фантастической ретуши.

Использовав один из снимков пейзажей региона Leonida Keys, энтузиасты убрали на нем "лишний" туман и обнаружили кучу новых зданий на заднем плане.

Таким образом, на западе удалось заметить диспетчерскую башню аэропорта, а также много домов, тогда как восток имеет более промышленный вид.

"Очищенное" от тумана изображение, позволяет оценить фактическое расстояние между изображенной локацией и непосредственно самим Вайс-Сити и оно действительно ошеломляет.

Мы так далеко от города, что здания в Саут-Бич почти исчезают из поля зрения. Эта карта огромная,

– написал один из комментаторов сообщения на Reddit.

Поэтому, вполне возможно, что с релизом GTA 6 геймеров будет ожидать одна из крупнейших карт в истории видеоигр.