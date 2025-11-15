Геймерам не стоит беспокоиться о задержке GTA 6, поскольку разработчики готовят что-то невероятное, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Игра на десятилетия?

После того как релиз GTA 6 перенесли на 19 ноября 2026 года, поклонники виртуальных развлечений обеспокоились судьбой долгожданного проекта.

Добавили перца переживаниям новости о скандале внутри студии.

Однако, по словам известного инсайдера, это все неважно, ведь Rockstar создают игру, уровня которой другие разработчики не смогут достичь в течение нескольких следующих поколений консолей.

В соцсети X, ютубера и инсайдера Риса "Kiwi Talkz" Рейли спросили не станет ли будущий проект просто апгрейдом GTA V.

Это точно не GTA V 2.0, и люди не имеют представления, о чем говорят. Некоторые вещи, которые, как я слышал, Rockstar делают в GTA 6, являются чрезвычайно амбициозными, и вряд ли любой другой разработчик сможет сравниться с тем, что они делают в течение следующих 15-20 лет,

– заявил инсайдер.

Такое заявление от человека знакомого с внутренней кухней студии звучит весьма многообещающе.

В дополнение, в комментариях к этому сообщению геймеры вспомнили как еще в 2021 году в объявлении о вакансии художника по визуальным эффектам для Rockstar отмечалось, что в GTA 6 планируются "масштабные" разрушения и продвинутая система погодных эффектов, сообщает essentiallysports.com.

Поэтому, все что остается геймерам – только ждать когда же GTA 6 таки выйдет.

