Лео Торрес продолжает переносить знаковые локации Тамриэля из игр The Elder Scrolls в более реалистичный масштаб, рассказывает 24 Канал. На этот раз очередь дошла до Кватча – большого города в западной части Сиродила, который в The Elder Scrolls IV: Oblivion игроки застают полностью разрушенным после атаки даэдра. Однако художник не ограничился лишь руинами в пламени, он воссоздал город в оригинальном виде и опубликовал видео на собственном YouTube-канале L.Torres.

Смотрите также Семь лет ожидания: Тодд Говард рассказал когда ждать The Elder Scrolls VI

Как выглядит легендарный город до разрушения?

Торрес опубликовал двухминутное видео, где показал город как до, так и после разрушения. Чтобы воссоздать Кватч в его первоначальном виде, художник использовал сведения из The Elder Scrolls Online, хотя и допустил "несколько вольностей".

Кватч в первоначальном виде и после разрушения – смотрите видео:

Как удалось воссоздать город?

Рендеринг происходил в Unreal Engine 5.6.1 на видеокарте RTX 3090 с применением технологий Lumen для освещения, Nanite для геометрии и растительности, а также TSR для сглаживания.

По словам Торреса, это последний город Сиродила в его списке. Ранее он уже воссоздал Имперский город, Анвил, Лейавин, Чейдинхол, Коррол, Скинград, Бруму и Бравил.