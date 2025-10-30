На этот раз он показал, как мог бы выглядеть город Брума из The Elder Scrolls IV: Oblivion, если бы его создали на современном движке Unreal Engine 5. Создатель продемонстрировал свое видение города в видео на собственном YouTube-канале L.Torres, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Новый эвакуационный шутер ARC Raiders покорил Steam через несколько часов после выхода

В своем видео Торрес продемонстрировал кинематографические панорамы обновленного города на фоне гор в разное время суток.

Ролик, посвящен Бруми - старинному городу в горах Джерол на севере Сиродила. Эта локация расположена у границы со Скайримом, сочетающая нордский и имперский архитектурные стили. По словам художника, именно эта смесь делает атмосферу города похожей на ту, что игроки видели в The Elder Scrolls V: Skyrim.

Город Брума согласно лору The Elder Scrolls – смотрите видео:

Как художнику удалось достичь такого реализма?

Для создания проекта он использовал движок Unreal Engine 5.6.1 и видеокарту RTX 3090. Реалистичности удалось достичь благодаря технологиям Lumen для глобального освещения и отражений, геометрии Nanite для моделей и растительности, а также масштабированию TSR для сглаживания.

Поклонники The Elder Scrolls высоко оценили работу художника. Один из пользователей отметил, что Брума для него – как второй дом. Стоит заметить, что ранее Торрес воссоздавал локации из Skyrim, но впоследствии переключился на Oblivion. До Брумы он уже успел показать свое видение Анвила, Лейавина, Чейдинхола, Коррола и Скинграда.