В недавнем интервью Эрика Ишии, известная участием в создании большого количества крутых видеоигр, рассказала о своих любимых проектах в истории индустрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на GameRant.

Какие любимые игры Эрики Ишии?

Ишии озвучивала такие масштабные игры как Destiny 2, Apex Legends, Mortal Kombat 1 и многие другие, сообщает IMDB, но самой главной ее работой на данный момент стала роль Ацу из Ghost of Yotei.

При этом, Ишии имеет весьма хороший вкус как геймер, ведь GameRant удалось узнать любимые проекты актрисы.

Первой в голову ей пришла The Legend of Zelda: The Wind Waker, вышедшая в 2003 году для консоли Nintendo GameCube. Эту игру она назвала той, что "сформировала ее геймерский вкус".

Похвалу также заслужила Return of the Obra Dinn 2018 года выпуска. В частности за то, как она использует среду.

Вдобавок Эрика рассказала об огромном влиянии на нее серии The Last of Us от Naughty Dog, которая заставила полюбить сюжетные игры.

Однако, лучшей игрой 2025 года и любимой всех времен, Ишии назвала головоломку Blue Prince, которую ранее уже отметил легендарный ветеран PlayStation.

