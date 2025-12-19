В одном из отелей города Чанчунь были шокированы после выселения гостя, который прожил там не один год, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Геймер шокировал сеть, не убирая более 2 лет?

Китайское заведение специализируется на "длительном проживании" геймеров, предлагая свои услуги киберспортсменам и рядовым фанатам виртуальных развлечений, сообщает The Sun.

Комнаты отеля оборудованы высокотехнологичными ПК, скоростным интернетом и всем, что нужно для экстра длинных "игровых марафонов".

Один из таких как раз закончился у геймера, который снимал номер более 2 лет и все это время проводил в онлайн-играх, почти не покидая пределы своих "владений".

Шокирующую находку было сделано после того, как мужчина наконец выехал.

В сети быстро стало вирусным видео, в котором показывают состояние его комнаты, где все пространство завалено тысячами пустых бутылок, контейнеров для еды и другим мусором.

По свидетельствам работников отеля, в некоторых местах мусор достигал "одного метра глубиной", а больше всего пострадала ванная комната, где горы использованной туалетной бумаги были выше унитаза.

Мрачное видео показывает, как гость отеля из ада покидает номер в состоянии, вызывающем изжогу желудка pic.twitter.com/GwT0sWJo2d - The Sun (@TheSun) 18 декабря, 2025

Клининговой команде понадобилось 3 дня чтобы наконец убрать мусор и дезинфицировать комнату.

Известно, что горе-геймеру не будут выдвигать никаких обвинений, хотя кроме порчи имущества он еще и остался должен отелю ориентировочно 400 долларов.

