В одном из отелей города Чанчунь были шокированы после выселения гостя, который прожил там не один год, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
Геймер шокировал сеть, не убирая более 2 лет?
Китайское заведение специализируется на "длительном проживании" геймеров, предлагая свои услуги киберспортсменам и рядовым фанатам виртуальных развлечений, сообщает The Sun.
Комнаты отеля оборудованы высокотехнологичными ПК, скоростным интернетом и всем, что нужно для экстра длинных "игровых марафонов".
Один из таких как раз закончился у геймера, который снимал номер более 2 лет и все это время проводил в онлайн-играх, почти не покидая пределы своих "владений".
Шокирующую находку было сделано после того, как мужчина наконец выехал.
В сети быстро стало вирусным видео, в котором показывают состояние его комнаты, где все пространство завалено тысячами пустых бутылок, контейнеров для еды и другим мусором.
По свидетельствам работников отеля, в некоторых местах мусор достигал "одного метра глубиной", а больше всего пострадала ванная комната, где горы использованной туалетной бумаги были выше унитаза.
Видео с номером: смотрите ролик
Клининговой команде понадобилось 3 дня чтобы наконец убрать мусор и дезинфицировать комнату.
Известно, что горе-геймеру не будут выдвигать никаких обвинений, хотя кроме порчи имущества он еще и остался должен отелю ориентировочно 400 долларов.
Полная противоположность?
Но это далеко не значит, что всем геймеры такие неряхи и могут играть в таких условиях. В частности полной противоположностью является блогер Bankii.
Из-за увлечения игрой Star Citizen мужчина создал себе игровую комнату, стоимостью в более 30 тысяч долларов.
Геймер оборудовал свою "берлогу" как настоящую кабину звездолета, заставив завидовать всех фанатов игры.