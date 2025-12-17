Предыдущая часть серии The Elder Scrolls вышла еще 14 лет назад, поэтому фанаты франшизы изрядно устали ожидать анонсированное продолжение, информирует 24 Канал со ссылкой на GameInformer.

TES 6 разрабатывают четко по графику?

После первого официального трейлера TES 6, появившегося еще в 2018 году, новостей о проекте было совсем немного, сообщает IGN. Учитывая это, немало поклонников Bethesda уже начали сомневаться в будущем долгожданного продолжения.

Наконец немного успокоить геймеров решили несколько руководителей студии.

В частности, легендарный Тодд Говард заявил, что создание игры "продвигается очень хорошо".

Большинство подразделений работают над VI, но я скажу вот что: мы всегда пересекаемся. Поэтому мы очень привыкли к параллельной разработке. Мы все хотели бы, чтобы это шло немного быстрее – или намного быстрее – но это процесс, который мы хотим сделать правильно,

– сказал Тодд.

Проще говоря, работа над The Elder Scrolls 6 активно продолжалась и во время разработки Starfield, что не может не радовать.

В то же время директор студии Анджела Браудер прокомментировала амбициозность будущей игры, заявив, что индустрия зашла весьма далеко со времен Skyrim.

Это будет круто,

– она кратко описала конечный продукт.

Наконец, ведущий дизайнер студии Эмиль Паглиаруло объяснил долгий процесс разработки TES 6 тем, что создатели игры стремятся создать идеальный продукт.

Именно поэтому разработчики не испытывают давления времени, а лишь ответственность перед игроками за состояние конечной версии, которая должна оправдать их ожидания.

