Попередня частина серії The Elder Scrolls вийшла ще 14 років тому, отож фанати франшизи неабияк втомилися очікувати на анонсоване продовження, інформує 24 Канал з посиланням на GameInformer.

TES 6 розробляють чітко за графіком?

Після першого офіційного трейлера TES 6, що з'явився ще у 2018 році, новин про проєкт було зовсім небагато, повідомляє IGN. З огляду на це, чимало шанувальників Bethesda вже почали сумніватися в майбутньому довгоочікуваного продовження.

Врешті трохи заспокоїти геймерів вирішили кілька керівників студії.

Зокрема, легендарний Тодд Говард заявив, що створення гри "просувається дуже добре".

Більшість підрозділів працюють над VI, але я скажу ось що: ми завжди перетинаємося. Тож ми дуже звикли до паралельної розробки. Ми всі хотіли б, щоб це йшло трохи швидше – або набагато швидше – але це процес, який ми хочемо зробити правильно,

– сказав Тодд.

Простіше кажучи, робота над The ​​Elder Scrolls 6 активно тривала і під час розробки Starfield, що не може не тішити.

Водночас директорка студії Анджела Браудер прокоментувала амбіційність майбутньої гри, заявивши, що індустрія зайшла вельми далеко з часів Skyrim.

Це буде круто,

– вона коротко описала кінцевий продукт.

Нарешті, провідний дизайнер студії Еміль Пагліаруло пояснив довгий процес розробки TES 6 тим, що творці гри прагнуть створити ідеальний продукт.

Саме тому розробники не відчувають тиску часу, а лише відповідальність перед гравцями за стан кінцевої версії, яка має виправдати їхні очікування.

