Коли йдеться про ігри, час очікування яких суттєво затягнувся на думку одразу спадають GTA 6 та The Elder Scrolls 6. Хоча дата релізу першої цілком відома, геймери все одно вагаються який з проєктів вийде першим, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

Цікаво Творець Fallout знову працює в Obsidian над таємничим проєктом

GTA 6 чи TES 6 – що вийде першим?

Усім відомо, що шлях розробки Grand Theft Auto 6 виходить досить складним, адже Rockstar вже двічі доводилося переносити дату виходу.

Водночас, створення TES 6 оповите таємницею від самого анонсу гри на E3 2018. З огляду на це, серед геймерів з'явилася думка, що Bethesda готує "тіньовий реліз", так, як це було з ремейком легендарного Oblivion.

Опосередковано запитати про це у самого Тодда Говарда вийшло у видання Power Unlimited на прем'єрі другого сезону серіалу Fallout.

Журналісти запитали легендарного розробника яка з ігор вийде раніше: GTA 6 чи TES 6. Хоча той не дав конкретної відповіді, він все ж натякнув на те, що геймерам не варто чекати на нові "сувої" у 2026 році.

Я схрестив пальці за GTA 6,

– коротко відповів він.

Момент з запитанням: дивіться відео

На додачу Говард похвалив Rockstar, сказавши, що саме ця студія робить "найкращі віртуальні світи", тож вони точно будуть в порядку.

Що відомо про 2 сезон серіалу Fallout?