Компанія Amazon офіційно оголосила, що другий сезон популярного серіалу Fallout стартує 17 грудня. Проте цього разу глядачі не отримають усі епізоди одразу. Серії виходитимуть щотижня, а фінал сезону запланований на 4 лютого 2026 року. Загалом продовження налічуватиме вісім епізодів, інформує 24 Канал.

Дату прем'єри розкрили у новому двохвилинному трейлері, який презентували на виставці Gamescom: Opening Night Live.

Ролик демонструє подальші пригоди головних героїв. Люсі, виходець зі Сховища 33, та мисливець за головами Гуль вирушають до Нью-Вегаса – постапокаліптичного мегаполіса, знайомого шанувальникам культової гри Fallout: New Vegas.

Трейлер 2 сезону Fallout – дивіться відео:

Трейлер також містить флешбек з таємничим містером Хаусом та показує зустріч з одним із найнебезпечніших мутантів всесвіту – Кігтем Смерті. Творці шоу обіцяють, що герої пройдуть через знакові локації пустелі Мохаве, занурившись у "неймовірно складний, дивний та вкрай жорстокий світ".

Перший сезон, що вийшов у квітні 2024 року, мав шалений успіх і залучив понад 100 мільйонів глядачів. На тлі такої популярності Amazon Prime Video вже продовжила серіал на третій сезон, ще до виходу другого.

