Французький видавець Ubisoft готує для шанувальників серії шутерів несподіваний проєкт. Як помітили журналісти Eurogamer, компанія передчасно опублікувала на своєму сайті анонс серіалу за мотивами Far Cry, але незабаром видалила матеріал, інформує 24 Канал. Попри це, фанати встигли зберегти копію пресрелізу.

За розробку екранізації відповідають співтворець ситкому "У Філадельфії завжди сонячно" Роб Мак-Елгенні та творець кримінальної драми "Фарго" Ной Гоулі. Мак-Елгенні також виконає одну з ролей, а Гоулі виступить шоуранером проєкту.

Серіал позиціюється як антологія, натхненна самостійним характером кожної гри серії. Це означає, що кожен сезон розповідатиме про різних персонажів у різних світах. За даними Ubisoft Film & Television, екранізація поєднає фірмовий психологізм Far Cry, який не цурається темних та абсурдних сторін людської природи, зі сміливим стилем каналу FX.

Наразі дати виходу та інших подробиць про серіал немає. Водночас вихід гри Far Cry 7 (кодова назва Blackbird) та багатокористувацького шутера у всесвіті франшизи (Maverick) очікується у 2026 році.

Нагадаємо, що раніше Netflix підтвердив запуск у виробництво серіалу за мотивами ігор Assassin's Creed з шоуранерами Роберто Патіно та Девідом Вінером.