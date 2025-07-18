Що відомо про команду та бачення проєкту?

Після майже п'яти років розробки багатостраждальний серіал за мотивами Assassin's Creed нарешті отримав офіційне зелене світло від Netflix. Шоуранерами проєкту стали номінанти на премію "Еммі" Роберто Патіно, відомий за роботою над серіалами "Світ Дикого Заходу" та "Сини Анархії", і Девід Вінер, який працював над екранізацією гри Halo для Paramount, пише 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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У спільній заяві творці зазначили, що є шанувальниками ігрової серії ще з моменту її виходу у 2007 році. Вони переконують, що за видовищними сценами, паркуром та екшеном ховається глибока людська історія про пошук мети, боротьбу з питаннями ідентичності, долі та віри.

За їхніми словами, серіал розповідатиме про владу, насильство та жадібність, але його головною темою стане цінність людських зв'язків крізь час та різні культури. Команда прагне створити проєкт, який гідно вшанує спадщину франшизи, але водночас буде цікавим як для давніх фанатів, так і для нових глядачів.

Ця новина є важливою, адже попередня спроба екранізувати Assassin's Creed у 2016 році, попри участь Майкла Фассбендера, виявилася провальною як серед критиків, так і в прокаті. Netflix, маючи за плечима успішні адаптації ігор, як-от анімаційні серіали Castlevania, Arcane та Cyberpunk: Edgerunners, сподівається виправити помилки минулого. Разом із тим, ми маємо приклад не дуже вдалого "Відьмака", якого критикують буквально за все, крім Генрі Кавілла, тож у фанатів є чимало приводів для хвилювання.

Наразі жодних подробиць про сюжет чи акторський склад не розголошують. Невідомо також, чи базуватиметься серіал на якійсь конкретній грі, чи адаптуватиме елементи з різних проєктів.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як грати в кожну з ігор франшизи Assassin's Creed у хронологічному порядку.