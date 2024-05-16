Річ у тім, що порядок виходу ігор не відповідає їхньому хронологічному протіканню в сюжеті. Наприклад, Assassin's Creed Odyssey, яка вийшла у 2018 році, розповідає нам про часи ще до нашої ери, тоді як Unity 2014 року відбувається у розпал Французької революції з 1789 по 1794 рік.

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Як грати Assassins Creed у хронологічному порядку

Assassin's Creed Odyssey. 431 рік до нашої ери – 422 рік до нашої ери.

Місце дії – стародавня Греція на 400 років раніше, ніж будь-яка інша основна гра. Ви граєте за Кассандру або Алексіоса, онуків царя Спарти Леоніда I під час Пелопоннеської війни між Спартою та Афінами, і в ній представлені ключові історичні постаті того періоду, зокрема Гіппократ, Сократ і Платон. Вона переплітає історію періоду з міфологією, представляючи таких істот, як Сфінкс, Циклоп і Медуза.

Дія "Одіссеї" розгортається до створення орденів асасинів і тамплієрів, хоча в ній присутній ключовий елемент Едему — Спис Леоніда.

Assassin's Creed Origins. 49 рік до нашої ери – 44 рік до нашої ери.

Місце дії – Стародавній Єгипет за часів правління Птолемея XIII та Клеопатри, хоча її історичне натхнення поширюється і на Рим часів правління Юлія Цезаря.

Смерть сина головного героя Баєка та Айї слугує поштовхом для їхньої подорожі. У ході сюжету дует викриває прототамплієрську організацію під назвою "Орден Древніх" і зрештою формує "Прихованих", перше втілення асасинів.

Assassin's Creed Mirage. 861 рік і далі.

Місцем дії є Багдад дев'ятого століття. Mirage розповідає про 17-річного Басіма Ібн Ішака, вуличного злодія з "кошмарними видіннями", який згодом зіграє вирішальну роль у Assassin's Creed Valhalla. "Міраж" розповість історію про те, як Басім під керівництвом свого наставника Рошана втікає з Багдада до фортеці Прихованих в Аламуті.

На відміну від інших проєктів із цього списку, "Міраж" не має помітної сюжетної лінії в сьогоденні.

Assassin's Creed Valhalla. 872–878 роки.

Англія та Норвегія дев'ятого сторіччя. Гра занурює нас у скандинавську історію та міфологію. Це, безперечно, найбільша гра серії. Як і "Одіссея", "Вальгалла" поєднує історію та міфологію, представляючи реальних персонажів — короля Гаральда Світловолосого, короля Ельфреда Великого, Ролло — та міфологічних постатей, таких як Фенрір та Одін.

Він продовжує конфлікт між Прихованими та Орденом Древніх, водночас балансуючи між більш особистою історією про Ейвора та паломництво його клану з бідної на ресурси Норвегії до більш родючих земель Англії.

Трейлер Assassin's Creed Valhalla: відео

Assassin's Creed. 1191 рік.

Свята Земля 12 століття (Акко, Дамаск, Єрусалим). Протагоністом у давні часи виступає Альтаїр Ібн-Ла-Ахад, а в нашому таймлайні ми бачимо Дезмонда Майлза.

Дія першої частини Assassin's Creed відбувається через 300 років після Валгалли. Оригінальна Assassin's Creed заклала основу для наступних 16 років успіху франшизи, представивши основні елементи гри, такі як скелелазіння та вбивства, а також заклавши основу для наративу про асасинів-тамплієрів, що стрибають у часі.

Вона вводить такі ключові наративні концепції, як Шматочки Едему та Анімус (пристрій, що дозволяє сучасному протагоністу кожної гри переживати спогади своїх історичних побратимів через ДНК). У минулій історії Альтаїр полює на дев'ятьох тамплієрів під час Третього хрестового походу, тоді як сучасна історія знайомить із сучасним конфліктом між асасинами і тамплієрами.

Assassin's Creed II. 1476–1499 роки.

Головний герой Еціо Аудиторе да Фіренце став улюбленцем фанатів серії, історія якого тривала з 2009 року в AC II до 2011 року в AC: Revelations.

Еціо прагне помститися за смерть батька і брата, але його полювання за помстою призводить до розкриття більшої змови і ставить його в центр боротьби між асасинами і тамплієрами. Assassin's Creed II переносить гравців по всій Італії, від Флоренції до Ватикану, і знайомить Еціо з такими історичними постатями, як Леонардо да Вінчі, Нікколо Макіавеллі та Папа Римський Александер VI.

Assassin's Creed: Brotherhood. 1499–1507 роки.

Assassin's Creed Brotherhood є продовженням AC II як у минулому, так і в сучасному сюжеті. Наслідки AC II створюють нового антагоніста для Еціо, який розпочинає черговий похід за помстою, працюючи над відновленням ослабленої Гільдії асасинів Риму та поверненням Едемського яблука.

Дія відбувається в Італії 15-16 століття. У сучасності Дезмонд та асасини вирушають до Італії на пошуки того самого Едемського яблука, шматочка Едему, який може допомогти їм запобігти пророкованому кінцю світу.



Assassin's Creed: Brotherhood / Фото Ubisoft

Assassin's Creed: Revelations. 1511–1512 роки.

Константинополь, 16 століття. Еціо Аудиторе да Фіренце завершує свою трилогію, об'єднуючи розповідь про італійського асасина та його попередника Альтаїра.

Уже старший Еціо вирушає до Константинополя на пошуки прихованої бібліотеки Альтаїра, яка, як вважалося, містила безцінну мудрість. Там головний герой шукає ключі, необхідні для відкриття бібліотеки, кожен з яких містить ключовий спогад з життя Альтаїра. Assassin's Creed Revelations зрештою розкриває роль Еціо в ширшому наративі гри.

У теперішньому часі Дезмонд потрапляє в пастку Анімуса, де він працює з колишнім користувачем Анімуса, щоб втекти з "Чорної кімнати" і повернутися до свідомості.

Revelations також містить один з найкращих трейлерів серії, вперше показаний на E3 2011.

Трейлер Assassin's Creed: Revelations: відео

Assassin's Creed IV: Black Flag. 1715–1722 роки.

Карибські острови 18 століття. Головний герой – Едвард Кенвей. Ця частина найбільше запам'яталася тим, що представила військово-морський геймплей. Дія гри розгортається через два століття після трилогії Еціо і приблизно за 40 років до виходу Assassin's Creed III.

Assassin's Creed Rogue. 1752–1760 роки.

Північний Схід США, 18 століття. Головний герой – Шей Патрік Кормак. Кормак – ірландсько-американський вбивця, який став тамплієром і полює за шматочком Едему. Великий магістр тамплієрів Хейтем Кенвей, син головного героя Assassin's Creed IV: Black Flag Едварда і батько головного героя AC III Коннора, з'являється впродовж усієї історії.

Assassin's Creed III. 1754–1783 роки.

Колоніальна Америка, 18 століття. Протагоніст – Ратонхаке "Коннор" Кенвей. Дія гри розгортається переважно під час Американської революції. Головний герой прагне захистити своїх людей від війни та Великий Храм Першої Цивілізації від тамплієрів.

AC III наповнена історичними постатями, серед яких Джордж Вашингтон, Сем Адамс, Чарльз Лі та Бенджамін Франклін.

Assassins Creed Unity. 1789–1794 роки.

Цього разу ми відправляємося до Франції 18 століття. Хоча події Unity охоплюють період з 1307 року до середини 1900-х, основна дія гри розгортається в розпал Французької революції з 1789 по 1794 рік. У центрі сюжету — французький ассасин Арно Доріан, який втягується в конфлікт між ассасинами і тамплієрами, вирушаючи на черговий похід за помстою.

Серед історичних постатей – Наполеон Бонапарт, маркіз де Сад та король Людовик XVI.

Assassin's Creed Syndicate. 1868 рік.

Вікторіанський Лондон. Головні герої – Джейкоб та Іві Фрай, ассасини-близнюки, які звільняють Лондон від тамплієрів і шукають шматочок Едему. Хоча певна побічна місія розширює часові рамки до Першої світової війни, основна дія Syndicate розгортається у 1868 році.

Порядок виходу ігор

Ви також легко можете грати Assassin's Creed за датою виходу. В такому разі порядок буде таким: